На Московском шоссе закроют движение из-за установки светофора

В Самаре на Московском шоссе перекроют движение

В Самаре на Московском шоссе в среду, 9 июня, перекроют движение из-за установки светофора. Об этом сообщают в региональном минтрансе.

Движение закроют в районе проспекта Масленникова с 23:00 9 июня до 5:00 10 июня. Там будут ставить светофор для регулирования реверсивного движения.

На Московском шоссе сейчас идут масштабные ремонтные работы. Ремонтируют проезжую часть, на которой ранее образовалась колея.

Также на Ново-Садовой на пересечении с улицей Советской Армии строят крупную транспортную развязку.

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