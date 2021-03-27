Ремонт на Московском шоссе в Самаре не принесет масштабных неудобств

Юрий Некрасов выступил на радио "Комсомольская правда"

В 2021 году в Самаре отремонтируют Московское шоссе. Здесь проведут замену слоя асфальта и приведут дорогу в нормативное состояние. Жители города чаще всего жалуются на колеи на дорогах - вот именно эту проблему должны ликвидировать в первую очередь. Автомобилисты уже переживают, что весь город встанет в пробках из-за синхронного перекрытия двух главных магистралей. Начальник ГИБДД Самарской области Юрий Некрасов на радио "Комсомольская правда" пообещал, что этого не произойдет.

— Да, в этом году у нас Московское шоссе также подвергнется ремонту, но там не будет таких осложнений, потому что большая часть работ будет проводиться в ночное время, когда движение у нас, все же, является минимальным. Будут браться определенные участки, которые будут подвергаться ремонту. Конечно, определенные неудобства будут все равно при проведении этих работ. Но они не будут носить какого-либо масштабного характера, - рассказал Юрий Некрасов журналистам "КП-Самара".

Ранее уже сообщалось, что ремонт Московского шоссе в Самаре в 2021 году начнется в апреле. Преобразиться должен огромный участок от Мичурина до пр. Кирова. Завершить все работы подрядчик должен к октябрю. Одно из главных требований - проведение всех работ по ГОСТу и укладка верхнего покрытия, устойчивого к образованию колеи.

Также в Самаре уже приступили к работам на Ново-Садовой. Здесь на пересечении с улицей Советской Армии строят развязку в два уровня.

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