Бывший начальник самарской полиции не смог добиться освобождения в областном суде

Вячеслав Хомских уверяет, что заинтересован в объективном расследовании и не намерен скрываться Фото: Александра БУДАЕВА

Сегодня Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшего начальника самарской полиции Вячеслава Хомских на продление ему срока содержания под стражей.

Напомним, полковника полиции подозревают в коррупции: по версии следствия, 10 лет назад он получил «Ниву» от бандитов, а может быть, и не только автомобиль. Следствие предполагает, что высокопоставленный офицер получал еще и незаконное денежное вознаграждение, чтобы вовремя сообщать преступникам о проверках, облавах и прочих мероприятиях против оргпреступности в Самаре.

Так это или нет, доподлинно не известно, но следователи просили суд оставить экс-начальника самарской полиции в СИЗО, чтобы он не мог повлиять на свидетелей и помешать им собирать доказательства по делу. Сам Вячеслав Хомских утверждал, что ни в чем не виноват, а потому объективное расследование – в его интересах.

Однако сперва Самарский районный, а потом и Самарский областной суды решили, что ходатайство следствия справедливо и обоснованно.

Как сообщил корреспонденту «КП-Самара» адвокат Иван Львицын, который представляет в суде интересы Вячеслава Хомских, сегодня областной суд оставил их апелляционные жалобы без удовлетворения.

Таким образом, полковник полиции останется в СИЗО как минимум до 19 августа. Если в этому времени расследование не будет завершено, следствие может вновь обратиться в суд с ходатайством о продлении срока ареста.

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