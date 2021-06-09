Она осталась совсем одна: кто будет хоронить девочку, которую сбросили с шестого этажа в Самаре

Настеньке было всего три года Фото: СОЦСЕТИ

Страшная трагедия произошла в Самаре утром, 8 июня 2021 года. На улице з-1 проезд, 50б пьяная мать сбросила свою трехлетнюю дочь из окна шестого этажа. Как стало известно, Анна Р. Вернулась под утро из ночного клуба и решила заняться воспитанием своей маленькой дочери. Она свесила ребенка из окна, держа за майку, но в какой-то момент ткань не выдержала и девочка разбилась насмерть об асфальт.

Эта история получила широкий резонанс не только в Самаре, но и в других городах. Как стало известно, девушка с дочерью приехали в Самару из Димитровграда. Анна воспитывала дочку одна и зарабатывала себе на жизнь незаконным способом, занимаясь проституцией.

Журналист КП-Самара поговорил с жителями Димитровграда, которые знали Анну и ее семью. Собеседники, пожелавшие остаться анонимными, рассказали про жизнь девушки в родном городе.

- Мать у нее скончалась от передозировки, а отца она не знала. Некоторое время воспитанием занималась бабушка, а после Аня уехала в Самару, забрав с собой дочь Настеньку, - рассказал журналисту КП-Самара источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас многие гадают, кто же займется организацией похорон малышки. Знакомые семьи Анны Р. говорят, что в Самару уже выехала бабушка Анны – прабабушка погибшей Настеньки. Вероятно, что тело девочки увезут на родину – в Димитровград.

Сама же подозреваемая в жестоком убийстве сейчас находится под следствием. В СК возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии». Расследование уголовного дела продолжается.