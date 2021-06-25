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Общество25 июня 2021 14:45

Директор Жигулевского заповедника уволен после аварии с катером и лодкой с ребенком

Пьяные чиновники на катере протаранили лодку с семьей
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Директор Жигулевского заповедника Юрий Краснобаев уволен

Директор Жигулевского заповедника Юрий Краснобаев уволен

Директор Жигулевского заповедника Юрий Краснобаев уволен после инцидента со столкновением судов на Волге, в котором пьяные чиновники на катере протаранили лодку с семье. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Директор Жигулевского заповедника Юрий Краснобаев уволен после обнародования мной позорных фактов его поведения во время трагедии, - написал депутат.

В районе полуострова Копылово 18 июня катер столкнулся с надувной лодкой, на которой находилась семейная пара и их 5-летний сын. В результате случившегося бесследно исчез глава семейства 32-летний Денис Безруков.

В Куйбышевской транспортной прокуратуре заявили, что катер, спровоцировавший аварию, принадлежит Жигулевскому заповеднику. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Юрий Краснобаев был на катере в момент столкновения с лодкой. Как сказал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, с Краснобаевым больше работать не будут.

- К сожалению, ваш пример не славит вас. То, что вы отдыхали где-то, это одно... Но ребенка в лодке оставить... Вы трагедию в семью принесли - это факт. Я просто хотел вам это лично сказать, - сказал Козлов.

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