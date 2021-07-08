Если вас осудят, платить будете меньше: ликвидатору аварии на Чернобыле объяснили, почему с него «сняли» часть пенсии

В Промышленном районном суде это дело рассматривают уже в третий раз Фото: Александра БУДАЕВА

В Самаре в третий раз подряд судят Анатолия Шульпина – пенсионера обвиняют в том, что в далекие 90-е он обманом получил статус ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, а значит, и льготы, соцвыплаты и надбавку к пенсии.

Несколько лет назад в отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве. Районный суд дважды признавал его невиновным, областной суд решение отменял, сейчас дело рассматривают в третий раз. Часть свидетелей уже умерли, количество прокуроров в процессе увеличили с одного до двух, - похоже, следствие настроено более, чем серьезно.

На этой неделе в суде допросили представителя Пенсионного фонда и специалиста, который ранее работал в Главном управлении труда администрации Самарской области – именно эта структура некогда оформляла первые удостоверения ликвидаторам аварии на ЧАЭС.

- Свидетель подтвердил законность выдачи мне удостоверения, - рассказал корреспонденту «КП-Самара Анатолий Шульпин. – А представитель Пенсионного фонда пришла неподготовленная и толком ничего не объяснила. Я спросил, почему с меня сняли доплаты к пенсии за Чернобыль, в ответ услышал: по письму с ФСБ. Мол, чего вы возмущаетесь: если вас осудят, то возвращать денег меньше будете государству, а если оправдают, мы вам все вернем.

К слову, еще в 90-е Анатолию Шульпину поставили диагноз «лучевая болезнь», он дважды лежал в онкоцентре, пережил операцию на лимфоузлах и инфаркт.

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