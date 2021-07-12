Умерла фельдшер из перевернувшейся в Отрадном машины скорой помощи

В аварии погиб водитель. Фельдшер скончалась спустя полмесяца Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

11 июля 2021 года умерла фельдшер Кинель-Черкасской районной больницы, которая серьезно пострадала в ДТП с перевернувшейся машиной скорой помощи. Жуткое ДТП произошло 27 июня в Отрадном: скорая помощь, которая ехала по трассе с включенными проблесковыми маячками, столкнулась с легковушкой, выезжавшей с прилегающей дороги. Машина перевернулась на бок и загорелась. Водитель скорой погиб сразу, в больницу доставили пациентов - их везли в коронавирусный госпиталь в областную столицу. Также помощь понадобилась 58-летней фельдшеру.

- Она пострадала довольно сильно, лежала в больнице с множественными переломами. К ней на помощь приезжали врачи из Самары, потом ее перевезли в областную больницу, - рассказали журналисту КП-Самара источники, знакомые с ситуацией.

К сожалению, борьба за жизнь женщины не увенчалась успехом. Как сообщили в Кинель-Черкасской ЦРБ, женщина скончалась.

- Надежда Ивановна проработала в нашем лечебном учреждении в должности фельдшера скорой медицинской помощи 36 лет. За время работы неоднократно поощрялась руководством организации, награждалась Почетной грамотой Министерства здравоохранения Самарской области. Надежда Ивановна пользовалась заслуженным уважением среди коллег и жителей нашего села, - поделились соболезнованиями в медицинской организации.

Редакция КП-Самара также выражает искренние соболезнования родным и близким Надежды Ивановны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Выносили пациентов из горящего салона»: очевидцы рассказали подробности смертельного ДТП со скорой и КАМАЗом в Отрадном

В результате аварии один человек погиб, еще шестеро пострадали (подробности)

«Он был хорошим отцом и счастливым дедом»: коллеги погибшего в ДТП в Отрадном водителя скорой помощи до сих пор не могут поверить в случившееся

Врачи Кинель-Черкасской городской больницы рассказали, каким человеком был Александр Антонов (подробности)