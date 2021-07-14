В Ульяновской области закончилась вакцина от Covid-19. А что в Самаре?

В российских регионах наблюдается ажиотажный спрос на вакцины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ульяновской области приостановлена вакцинация от Covid-19 из-за нехватки препаратов. Там собирались привить 90% населения, в то время как в других регионах, в том числе, в Самарской области, речь идет о 60% привитых для создания коллективного иммунитета. грзит ли самарцам дефицит коронавирусной вакцины?

Местные жители сообщали об отсутствии вакцин в ряде прививочных пунктов. Так, читатели «КП-Самара» рассказывали, что при записи образуется очередь, при этом в пунктах вакцинации сообщают, что прививки будут не раньше 15 июля, причем, речь идет о безальтернативном варианте в виде вакцины «Спутник V». Если хочется выбрать другую, то ждать надо дольше и потом отправляться в тот пункт, куда она поступила.

В последнее время в Самарской области ежедневно фиксируют более двухсот новых заразившихся, при этом, в начале лета находили по 60-70 заболевших за сутки. Всего с начала пандемии в регионе заболели более 70-ти тысяч человек.

Из-за роста заразившихся вакцинация в регионе приобретает практически ажиотажный спрос.

- Мы создаем все условия, чтобы не было дефицита вакцины на территории региона. Это ежедневная забота моя и всего оперативного штаба. Запрос очень велик, - сказал глава региона Дмитрий Азаров.

Губернатор заявил, что беспокоиться волжанам не о чем. Более того, темпы вакцинации хотят нарастить, но речи о том, чтобы в обязательном порядке делать прививки, сейчас не идет.

По последним данным, в Самарской области первый компонент вакцины уже получили 645 тысяч человек, завершили вакцинацию 456 тысяч. В ближайшие дни ожидается доставка порядка 50 тысяч доз вакцин «Спутник V».

Ранее сообщалось, что в Самарской области не планируют вводить систему QR-кодов для похода в театры, на стадионы и в различные организации.

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