«Пирамида позора» рассказала самарцам, какие организации не платят за воду

"Пирамида позора" рассказала о долгах организаций

На самарских улицах вновь появилась «Пирамида позора», которая на этот раз рассказывала, какие организации не платят за воду.

Такую форма воздействия на должников применяют в «РКС-Самара». Ранее пирамиду научили передвигаться, разговаривать, а еще подвешивали у окон должников.

Теперь пирамида побывала около самарских организаций и рассказала всем прохожим о долгах гостиницы (180 тысяч рублей), парикмахерской (45 тысяч) медцентра (26 тысяч) и частной школы (12 тысяч).

Такую форму воздействия называют наиболее действенной, поскольку большинство должников как минимум частично оплачивают счета, увидев пирамиду.