В Самаре начался суд по делу ОПГ «Индейцы»

В Самаре будут судить предполагаемых участников преступной группы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре начался суд над предполагаемыми участниками преступного сообщества «Индейцы», которых обвиняют в серии преступлений.

Преступная группа появилась в январе 2011 года. Как ранее сообщали в следственном управлении СК РФ по Самарской области, ее создал Сергей Коптелов из Новокуйбышевска. Для подготовки и планирования преступной деятельности, а также хранения оружия преступная группа использовала помещения промышленной базы, принадлежащей одному из участников ОПГ.

Известно, что преступным сообществом совершено несколько преступлений, в числе которых убийство и поджог имущества.

Считается, что у преступной группы были высокопоставленные покровители, в частности, Игорь Шевяхов – бывший начальник криминальной милиции Новокуйбышевска. Ранее сообщалось, что он может быть замешан в расправе над криминальным авторитетом Валерием Плотниковым.

В отношении предполагаемых участников ОПГ было возбуждено несколько уголовных дел, которые следователи направили для рассмотрения в суд.