В Тольятти не собираются ничего строить на месте леса

Территорию леса в Тольятти не собираются застраивать

В Тольятти не собираются застраивать городские леса коттеджами. Об этом сообщил глава города Николай Ренц, комментируя опасения жителей о том, что лесные пожары вызваны поджогами ради расчистки территории. Он отметил, что таких "бредовых сообщений" появлялось очень много, но они ничем не оправданы.

- Давайте на эту тему больше не будем фантазировать никогда. Никогда, ни при каком мэре и губернаторе невозможно на этой территории строить какие-либо коттеджи. Городские леса - это самые охраняемые, самые запретные для какого-либо строительства территории, - сказал Ренц.

Обсуждения начались после того, как в Тольятти произошел крупный лесной пожар на площади в 152,6 га. По предварительной версии, причиной пожара стал поджог. Конечно же, жители начали обсуждать это и появились предположения, что горит лес в чьих-то интересах.

Сейчас в городе создаются отряды добровольцев для патрулирования лесов.

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