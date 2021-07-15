В Самаре хотят поставить памятники почетным гражданам Шпаковой и Чудайкину

Почетных граждан хотят увековечить в Самаре

В Самаре появятся памятники, посвященные почетным гражданам города Елене Шпаковой и Владимиру Чудайкину, герою Советского Союза. Об этом шла речь на встрече губернатора Дмитрия Азарова и председателя клуба почетных граждан Максима Оводенко.

- Сейчас имеются эскизы монументов, есть поддержка со стороны общественных организаций. Обсуждаются и места установки памятников, - отметил Максим Оводенко. Он также уточнил, что хотелось бы, чтобы память выдающихся сограждан в регионе увековечили в год празднования 170-летия губернии.

Елена Шпакова, бывший директор шоколадной фабрики, ушла из жизни в октябре 2020 года. До последних дней жизни она занималась воспитательной работой, была активным общественным деятелем.

Владимир Чудайкин был примером для многих поколений патриотов. Герой СССР, танкист, человек, который дошел до Берлина, образец мужества и патриотизма. Он скончался в конце октября 2020 года.