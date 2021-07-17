Снова 17 смертей: опубликованы новые данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области 17 июля

В Самаре продолжают умирать от коронавируса

Опубликована новая статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на 17 июля 2021 года. Число заболевших продолжает расти - за сутки коронавирус выявили у 268 человек. Пиковое значение было достигнуто 11 июля - в этот день заболели 281 человек. О тенденции к росту говорила и главный санитарный врач региона Светлана Архипова, публикуя постановление об обязательной вакцинации для определенных групп населения. Она отметила, что заболеваемость растет среди людей всех возрастов, и больше всего больных становится среди тех, кто работает в сфере обслуживания.

Еще одна негативная тенденция - это рост смертности от коронавируса. За сутки зарегистрировано 17 смертей, столько же зафиксировано в четверг. 16 июля от коронавируса скончались девять человек.

Врачи отмечают, что в регионе зафиксированы и самые опасные, заразные штаммы, которые сразу приводят к тяжелой заболеваемости. Растет число пациентов, которые попадают в реанимацию. При этом в регионе продолжается вакцинация, самарский врач рассказал, как правильно подготовиться к прививке. Правда, вакцины заканчиваются, но это потому, что активно начали прививать на предприятиях.