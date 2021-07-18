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Общество18 июля 2021 15:13

Строительство школы на 5 просеке сняли на видео. Что там происходит прямо сейчас?

Видеоблогер запечатлел, как достраивают второй корпус школы на 5 просеке
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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Корпус практически возвели

Корпус практически возвели

В Самаре продолжают строить второй корпус школы на Пятой просеке. Он рассчитан на 850 детишек, также здесь будет располагаться детский сад. Первый корпус уже готов начать работу с 1 сентября, сюда родители уже подавали заявления и столкнулись с очередями. Впрочем, в департаменте образования вопрос решили.

Строить первый корпус начали уже в 2020 году и сразу пообещали ввести здание в эксплуатацию через год. В 2021 году приступили к строительству второго корпуса. Судя по кадрам видео, сейчас он уже практически готов: возведены стены, коробка полностью готова, работы идут полным ходом.

Когда здание будет готово, здесь будут учиться 850 школьников и 75 дошколят, в том числе детишки ясельного возраста. Первый корпус был рассчитан на 600 детей. Здание будет разной этажности. На стройке работает около 60 человек.

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Строительство второго корпуса школы на 850 мест на 5 просеке в Самаре
Строительство второго корпуса школы на 850 мест на 5 просеке в Самаре
Александр Карягин