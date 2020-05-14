В Самаре началось строительство школы на 5-й просеке
В Самаре завершилось прохождение всех требуемых законом процедур, а также согласование строительства школы на 5-й просеке. Таким образом, рабочие смогли приступить к своим обязанностям. Об этом сообщили в департаменте градостроительства города.
– Как и прежде, держу ситуацию с 5-й просекой на личном контроле. Строительство второго обещанного нами школьного комплекса с детсадом – также не за горами. И никаких высоток! – прокомментировал в твиттере депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
Отметим, что на строительство объекта направят более 200 млн рублей. Уже в 2021 году здание планируется ввести в эксплуатацию. Школа будет рассчитана на 600 мест.
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ИСТОЧНИК KP.RU