2020-05-14T13:26:26+03:00
Общество

В Самаре началось строительство школы на 5-й просеке

Об этом сообщили в департаменте градостроительства города
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Учебное заведение рассчитано на 600 человекУчебное заведение рассчитано на 600 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самаре завершилось прохождение всех требуемых законом процедур, а также согласование строительства школы на 5-й просеке. Таким образом, рабочие смогли приступить к своим обязанностям. Об этом сообщили в департаменте градостроительства города.

– Как и прежде, держу ситуацию с 5-й просекой на личном контроле. Строительство второго обещанного нами школьного комплекса с детсадом – также не за горами. И никаких высоток! – прокомментировал в твиттере депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Отметим, что на строительство объекта направят более 200 млн рублей. Уже в 2021 году здание планируется ввести в эксплуатацию. Школа будет рассчитана на 600 мест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Территорию бывшей базы отдыха на 5-ой просеке в Самаре, где хотят построить школу, передали в собственность города

Строительство нового учебного заведения стартует в 2020 году (подробности)

Уменьшили в два раза: школа на 5-ой просеке в Самаре будет рассчитана только на 600 мест

Такая вместимость будет у первого корпуса заведения, когда построят второй — пока не известно (подробности)

В Самаре на пятой просеке могут построить две школы, вместо одной

Участок позволяет сделать два учебных учреждения рядом друг с другом (подробности)

Более 200 млн рублей направят на строительство школы на 5-ой просеке в Самаре

Также власти выделили еще 16,1 млн рублей на возведение второго корпуса учебного заведения (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МегаФон предлагает новые возможности игрового сервиса
В Самарской области снова зафиксирован рост нарушителей самоизоляции
В Самаре началось строительство школы на 5-й просеке
Стало известно, сколько человек в Самарской области находятся под наблюдением на коронавирус
Александр Фетисов о доигровке РПЛ: «Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации»
Общее дело: Билайн запускает информационную платформу, призванную сократить массовую гибель пчел в России
Число выздоровевших от коронавируса в Самаре на 14 мая 2020 года достигло почти 200 человек
Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 84 пациента в Самарской области
В Самарской области увеличилось число выздоровевших от коронавируса
Врач-инфекционист о коронавирусе в Самарской области: «После майских ждем вспышку в селах»
Аналитика МТС: в первые майские праздники самарцы чаще оставались дома, во вторые – самоизолировались на природе
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 14 мая 2020 года: подтвердились 84 случая
Некоторые районы Самары останутся без горячей воды на 10 дней
В Самаре состоится практикум «Формируем кейсы для бизнеса в условиях пандемии по практическим запросам»
В Самаре «Веста» столкнулась с мотоциклистом
Неделя предпринимательства: осталось 2 недели до главного бизнес-события региона 2020
В Самарской области мужчина не собирался платить штраф за пьяную езду
Для предпринимателей Самарской области работает «горячая линия»
В маске, но не медицинской: в Самаре задержали опасного грабителя с пистолетом
В Самаре напротив «Звезды» сбили бабушку, которая решила перейти дорогу
В Самаре судят взяточника из УФСИН
Число зараженных коронавирусом в Самарской области на 14 мая 2020 года выросло до 1246
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 14 мая 2020 года: +15 заболевших за сутки, более 300 человек всего