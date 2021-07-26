А если это сутенер? Следователи рассказали, кто был в квартире в момент гибели трехлетней девочки

Знакомые утверждают, что в тот день Анну мог навестить ее сутенер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается расследование гибели трехлетней девочки 8 июня возле дома № 50Б на улице 3-й проезд в Самаре. Предполагается, что в то утро Анна Р. вернулась пьяная из ночного клуба. Разбудила спящую дочь, та начала капризничать. Анна выволокла трехлетнюю девочку на балкон, схватила за маечку и вывесила прямо на улицу. Малышка кричала «Мама, я боюсь!». Маечка не выдержала, ребенок упал с высоты третьего этажа и разбился насмерть.

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство», первой и единственной подозреваемой в нем стала Анна. Однако некоторые знакомые девушки сомневаются в том, что она способна на подобную жестокость. Так прозвучала версия о том, что в то утро Анна была дома не одна. На видео, которое выложили в интернет в день убийства, слышно, как молодая мама тоже кричит. Так может быть, Анна не виновата, может быть, в квартире был кто-то еще?

С учетом того, что девушка, по словам знакомых, занималась проституцией, вину попробовали «возложить» на сутенера, личность которого пока не установлена. Однако следователи на это отвечают уверенно:

- Информация о присутствии в квартире обвиняемой посторонних лиц в момент совершения преступления не соответствует действительности, что подтверждается материалами дела, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» в региональном Следственном комитете. – Что же до организации занятия проституцией – расследование подобных дел относится к компетенции сотрудников полиции.

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