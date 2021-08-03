В минздраве РФ рассказали о самочувствии туристов, пострадавших в аварии с автобусом в Турции

В аварии пострадали самарские туристы

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал , как чувствуют себя туристы, пострадавшие в аварии с автобусом в Турции. Уже ночью операцию сделали троим из них, в том числе ребенку, сейчас все находятся под наблюдением врачей в реанимации. Еще девять человек проходят лечение в госпиталях в Турции и десятерых готовы выписать: они пострадали совсем немного, в основном, отделались ушибами и царапинами. К сожалению, три человека погибли сразу, на месте. Это пожилая женщина, мужчина и девочка 15 лет.

- Михаил Альбертович с первых минут приезда в регион занялся вопросами оказания помощи пострадавшим. Уверен, мы решим все вопросы по доставке на территорию России жителей региона. Самое тесное взаимодействие со всеми министерствами и ведомствами здесь выстроено, - отметил губернатор Дмитрий Азаров. Он также пообещал, что всем туристам окажут необходимую помощь.

Автобус с туристами 2 августа перевозил пассажиров из курортных отелей в аэропорт Антальи. По дороге что-то случилось с колесом, автобус повело, кинуло на разделительное ограждение, после чего он перевернулся. Об аварии журналистам "КП-Самара" рассказал один из туристов Сергей Кремнев.

Среди погибших в аварии - житель Тольятти Тарас Мельник. В Турции в больнице остаются его жена и трое детей.

Пассажиры рейса, на который не успели пострадавшие туристы, уже прилетели домой. Они также поделились своим мнением о турецких дорогах и манере вождения.