Семьи погибших и пострадавших в ДТП в Турции жителей Самарской области получат денежные выплаты

Автобус с самарскими туристами попал в аварию в Турции. Фото - соцсети

Семьям погибших и пострадавших в ДТП в Турции жителям Самарской области предоставят денежные выплаты. По поручению главы региона Дмитрия Азарова в области создан оперативный штаб для помощи пострадавшим и их семьям.

Авария в Турции произошла 2 августа. Автобус с туристами из Самарской области, следовавший в аэропорт, перевернулся. В результате ДТП погибли три человека. Нескольких пострадавших развезли по больницам.

В Самаре готовы оказать всестороннюю помощь как пострадавшим, так и их родственникам. Будет оказана поддержка по доставке жителей региона домой, к работе готовы медицинские и психологические службы.

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