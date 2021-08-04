Фестиваль "Пластилиновый дождь" могут провести в сентябре. Фото - соцсети

Фестиваль "Пластилиновый дождь" в Самаре отменили из-за коронавируса. Об этом организаторы сообщили в Instagram.

Сейчас рассматривается возможный перенос фестиваля на сентябрь или следующее лето. Фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь" проходил регулярно с 2011 года в Струковском парке.

Это уже далеко не первое событие этого лета, которое отменили в Самаре из-за коронавируса. Ранее стало известно об отмене фестиваля "Метафест". Также сообщили, что не состоятся концерты "Руки Вверх" и "Би-2", которые должны были пройти в Самаре.