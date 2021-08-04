В Самарскую область вернулись первые пострадавшие в аварии в Турции

Двух прилетевших пострадавших встречали врачи и психологи Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня, 4 августа, в аэропорт Курумоч прилетели два человека, которые пострадали в ДТП в Турции. Их встречали представители оперштаба, в составе сотрудников регионального Минздрава, центра медицины катастроф, МЧС, а также психологов Минсоцдема.

— Пострадавшим оказали психологическую и медицинскую помощь. После осмотра стало ясно, что их состояние удовлетворительное. Теперь прибывших госпитализировали в областную больницу для детального обследования, — сообщили в правительстве Самарской области.

Напомним, Дмитрий Азаров распорядился оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавшим в ДТП с туристическим автобусом 2 августа в Турции.

Выплаты семьям погибших в аварии составят один миллион, тяжело пострадавшим – 500 тысяч, получившим травмы – 200 тысяч рублей. Эти деньги выделят из резервного фонда губернатора Самарской области.