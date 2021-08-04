Семьям погибших в ДТП с автобусом в Турции россиян заплатят по миллиону рублей

Автобус с туристами попал в ДТП в Турции вечером 2 августа Фото: Соцсети

Сегодня, 4 августа, губернатор Самарской области сообщил о том, что выделит из резервного фонда соцвыплаты для пострадавших в ДТП в Турции.

Авария произошла вечером 2 августа: автобус, который вез отдыхающих в аэропорт, протаранил ограждение, вылетел на встречную полосу и перевернулся. Погибли трое, 9 человек получили серьезные травмы.

Эксперт Общественной палаты России по защите прав туристов Роман Бобылев сообщил, что всем туристам будет выплачена страховка. А представители туроператора «Интурист», который организовывал отдых жителей Самарской области в Турции, сообщили, что готовы отправить в Турцию родственников пострадавших.

15-летняя Алена (на фото справа) погибла, ее старшая сестра выжила, но находится в реанимации Фото: Соцсети

Сегодня глава региона Дмитрий Азаров объявил также, что семьям погибших в ДТП в Турции выделят из резервного фонда Губернатора Самарской области соцвыплаты – по 1 млн рублей. Тем, кто получил тяжелые травмы – по 500 тысяч, остальным, кто был в автобусе, но сильно не пострадал, - по 200 тысяч рублей.

И это очень кстати. В аварии погибли три человека: 15-летняя Алена (ее старшая сестра выжила, но находится в реанимации в тяжелом состоянии), 71-летняя Надежда Тягущева и 35-летний Тарас Мельник.

Близкие и друзья семьи Мельник из Тольятти уже сообщили в соцсетях о сборе средств для оплаты лечения:

- Страховая компания не покроет полностью сумму лечения, поэтому мы собираем средства для Алены и ее детей, - пишет Елена М.

Тарас Мельник поехал на отдых с супругой и тремя детьми Фото: Соцсети

Мельники на отдых поехали всей семьей: папа Тарас, мама Алена и дети – Марьяна, Клим и Назар. Глава семьи – Тарас Мельник погиб в ДТП, Назар – в тяжелом состоянии в реанимации, остальные члены семьи пострадали меньше.

Родственники погибших и пострадавших минувшей ночью уже вылетели в Турцию. Дмитрий Азаров обещал помочь с решением вопроса о возвращении на родину жертв аварии и членов их семей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Люди в крови, дети на асфальте: опубликовано видео первых минут после аварии с автобусом с туристами в Турции

В разбившемся автобусе погибли три туриста из Самары, еще два человека находятся в реанимации (подробности)

Погибшую девочку вынес на руках : турист из Самары рассказал об аварии с автобусом в Турции

Сергей Кремнев помогал переворачивать автобус, чтобы высвободить зажатых внутри людей (подробности)

Светлый ребенок, настоящее солнышко: в страшном ДТП в Турции погибла 15-летняя танцовщица

Сестра девушки в тяжелом состоянии находится в больнице, их родители собираются сегодня лететь в Турцию (подробности)

«Таких ярких людей очень мало»: в ДТП с автобусом в Турции погиб отец троих детей из Тольятти

Авария на пути в аэропорт Антальи унесла жизнь троих человек, многие из пострадавших до сих пор остаются в больницах (подробности)