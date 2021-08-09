В Самарской области похоронили школьницу, погибшую в перевернувшемся в Турции автобусе

В Красном Яру простились с погибшей в Турции девочкой. Фото: Михаил Белоусов

В Красном Яре простились с 15-летней школьницей, которая погибла в перевернувшемся в Турции автобусе. Девочка поехала отдыхать на море с сестрой. В автобусе они ехали в аэропорт, чтобы вернуться обратно в Самару. К сожалению, по дороге произошла авария: как рассказывали сами пассажиры, у автобуса что-то случилось с колесом. Машину выбросило на отбойник посреди дороги, затем автобус перевернулся. Погибли три человека, среди них и 15-летняя Аня.

- Сегодня Красный Яр простился с Анной, девочке было 15 лет, страшная трагедия произошедшая с нашими туристами в Турции, унесла жизнь Анны, девочка отдыхала со своей старшей сестрой Анастасией, которая тоже серьезно пострадала, и сейчас проходит курс лечения уже в России. - рассказал глава Красноярского района, где и живет семья девочек, Михаил Белоусов.

Сейчас пострадавшие в аварии возвращаются домой - уже прилетели два рейса с жителями региона. Семьи погибших получат компенсации - не только от страховой компании. Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области, пообещал всем людям, лишившимся близких, миллион рублей. Также врачи региона помогают вылечить пострадавших. В самарской больнице находится и старшая сестра погибшей Ани - Анастасия.

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