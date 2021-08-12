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Общество12 августа 2021 17:32

В Самаре допросили в суде бывшего министра строительства Евгения Чудаева

Евгений Чудаев проходит в качестве свидетеля по делу бывшего главы департамента образования
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Евгений Чудаев проходит свидетелем по делу Елены Чернеги

Евгений Чудаев проходит свидетелем по делу Елены Чернеги

В Ленинском районном суде продолжают слушания по делу экс-руководителя департамента образования Самары Елены Чернеги, которую обвиняют в злоупотреблении полномочий. 12 августа 2021 года в суд был вызван бывший министр строительства Самарской области Евгений Чудаев.

Евгений Чудаев был вызван в суд в качестве свидетеля по делу Елены Чернеги, которая по версии следствия записывала детей в еще недостроенные детские сады для улучшения статистики.

Напомним, Евгений Чудаев покинул пост министра строительства в апреле этого года. Отставка министра не обошлась без скандала – его обвинили в конфликте интересов и превышении полномочий. 5 апреля стало известно, что Чудаев после отставки вернулся в бизнес и стал генеральным директором компании своего отца «Древо».