В Самаре допросили в суде бывшего министра строительства Евгения Чудаева

Евгений Чудаев проходит свидетелем по делу Елены Чернеги

В Ленинском районном суде продолжают слушания по делу экс-руководителя департамента образования Самары Елены Чернеги, которую обвиняют в злоупотреблении полномочий. 12 августа 2021 года в суд был вызван бывший министр строительства Самарской области Евгений Чудаев.

Евгений Чудаев был вызван в суд в качестве свидетеля по делу Елены Чернеги, которая по версии следствия записывала детей в еще недостроенные детские сады для улучшения статистики.

Напомним, Евгений Чудаев покинул пост министра строительства в апреле этого года. Отставка министра не обошлась без скандала – его обвинили в конфликте интересов и превышении полномочий. 5 апреля стало известно, что Чудаев после отставки вернулся в бизнес и стал генеральным директором компании своего отца «Древо».