В Самаре снова продлили арест полковнику Хомских

По словам Хомских, у его семьи никогда не было автомобиля "Нива" Фото: Александра БУДАЕВА

В Самаре в очередной раз продлили срок заключения под стражей Вячеславу Хомских. До недавнего времени он занимал пост начальника городской полиции, а потом его заподозрили в получении взятки от ОПГ "Законовские".

По версии следствия, взятка была нетривиальной - в виде автомобиля "Нива", чтобы ездить по разбитым городским дорогам. Есть еще подозрение, что Хомских получал взятку деньгами - и общая сумма превысила 20 млн рублей, но официальных подтверждений этому пока нет. Однако следствие продолжает "копать" в этом направлении: ведь в свое время Вячеслав Хомских курировал как раз борьбу с ОПГ, так что бандитам явно была выгода от "сотрудничества" с ним.

Уголовное дело возбуждено по статье "Получение взятки", следователи считают, что под домашним арестом или на свободе офицер полиции может повлиять на свидетелей, уничтожить улики или повлиять на ход расследования любым другим способом. Поэтому они просили суд продлить ему арест.

Ходатайство следствия в итоге было удовлетворено. Как сообщил корреспонденту "КП-Самара" адвокат Иван Львицын, срок содержания под стражей суд продлил до 19 октября.

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