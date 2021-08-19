Экс-следователь Вера Рабинович, осужденная за взятку, обжалует приговор

Веру Рабинович приговорили к длительному сроку заключения за крупную взятку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осужденная за получение взятки бывшая начальница контрольно-методического отдела по преступлениям в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области Вера Рабинович обжалует приговор.

В шестой кассационный суд Самары поступила жалоба от самой осужденной, а также от трех ее адвокатов.

Веру Рабинович в августе 2020 года приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее признали виновной в получении крупной взятки. Предположительно, речь шла о взятке в 20 млн рублей, но до Рабинович через двух посредников дошли только 2,5 млн рублей. Следствие считает, что за эти деньги Рабинович согласилась добиться возбуждения уголовного дела по заявлению тольяттинского коммерсанта и направления этого дела в суд.

Ранее осужденная добилась пересчета наказания в областном суде, однако существенно эти изменения на ее приговор не повлияли.

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