Глава самарского минздрава рассказал о состоянии ребенка, пострадавшего в ДТП с автобусом в Турции

В автобусе, который попал в ДТП в Турции, ехали самарские туристы. Фото - соцсети

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал о состоянии 5-летнего мальчика из Тольятти, пострадавшего в аварии с автобусом в Турции.

Авария с автобусом, в котором ехали самарские туристы, произошла в Турции 2 августа. В автобусе находилось 22 пассажира, большинство из которых были из Самарской области. В результате ДТП три человека погибли.

Среди пострадавших оказался 5-летний Назар, недавно его спецрейсом доставили в Москву.

Армен Бенян провел осмотр маленького пациента, пообщался с руководством, обсудил лечение, диагносту и перспективы. «Делается все возможное, чтобы мальчик остался жив и избежал тяжелых осложнений», - сказал министр.

Все остальные пострадавшие в той аварии вернулись в Россию.

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