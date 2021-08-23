Актёры «Камерной сцены» дали концерт на крыльце театра

Актёры "Камерной сцена" дали концерт прямо на крыльце театра. ФОТО: Соцсети

Актёры Самарского театр драмы «Камерная сцена» исполнили песни из спектакля «Танцплощадка-1945» для жителей города. Труппа театра исполнила песни прямо на крыльце театра в День государственного флага РФ.

На днях в театре произошло тление обрешётки кровли. Пожар был потушен, но последствия театру теперь придётся устранять до сентября. Все спектакли, запланированные на август, были перенесены на осень из-за ремонта.

Однако, даже ремонт не смог помешать актёрам театра порадовать своих зрителей и случайных прохожих запланированным концертом, посвящённым Дню государственного флага. Об этом рассказал актёр театра Вадим Вишневский.

- Несмотря на непростые обстоятельства и переносы спектаклей, было очень радостно увидеть нашего зрителя, улыбки людей, которые оставляли свои дела и даже останавливали движение на дороге, чтобы услышать нас. Было очень приятно услышать, что люди едут к нам и ждут спектаклей. Большое спасибо, нашим любимым зрителям, - поделился своими эмоциями Вадим.

22 августа в Самаре отметили День Государственного флага. Многие жители города провели праздничные акции. Так, например, «Роснефть» подняли флаг на высоту 20-этажного дома, а около этнографического комплекса «Парк дружбы» начали рисовать портрет Александра Невского.