Пожар около Кинеля: на видео сняли, как огонь подступает к границам Самары

В Самарской области видеоблогер снял, как распространяется пожар. Фото - скриншот

В Самарской области с 21 августа бушуют крупные пожары. Видеоблогер Евгений Щекин разместил на своем YouTube-канале сюжет, где видно, как распространяется огонь и идет в направлении Кинеля.

По последним данным, пожар продолжается на площади порядка 20 гектар, сгорели 14 домов в селе Гвардейцы и 16 домов в Немчанке. Производится эвакуация жителей.

В комментариях люди возмущаются, почему огонь никто не тушит. Им отвечает, что сейчас в регионе много очагов возгорания, оперативно отреагировать на все не успевают.

По последним данным, на ликвидации пожара задействованы 696 человек и 183 единицы техники. Ожидается прибытие вертолета Ми-8 и самолета Бе-200.

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