В Самарской области опровергли информацию об угрозе распространения огня в Кинеле

В Самарской области продолжают тушить крупный природный пожар. Фото - МЧС

В Самарской области опровергают информацию о подступающем к Кинеле пожаре. Ранее появилась информация, что огонь движется в сторону города и даже может угрожать Самаре.

По данным на 10 часов утра во вторник, 24 августа, в Кинельском районе угрозы населенным пунктам нет. Днем ранее там загорелся камыш на площади в 700 квадратных метров. В районе возгорания находится болотистая местность, территория опаханная.

В Самарской области в Борском районе 21 августа начался крупный пожар. Сгорели 14 домов в селе Гвардейцы и 16 домов в Немчанке. Производится эвакуация жителей.

Сейчас пожар продолжают тушить на площади порядка 20 гектар. Ожидается прибытие вертолета Ми-8 и самолета Бе-200. На борьбе с огнем задействованы 696 человек и 183 единицы техники.

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