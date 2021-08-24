Около Кинеля горит трава на площади в 1 гектар

В Самарской области продолжают ликвидацию природных пожаров. Фото - МЧС

Около Кинеля в Самарской области горит трава на площади в 1 гектар.

Крупный пожар в регионе бушует с 21 августа. Сгорели 14 домов в селе Гвардейцы и 16 домов в Немчанке. Производится эвакуация жителей.

Во вторник утром, 24 августа, сообщалось, что огонь подступает к Кинелю, однако, в дальнейшем эту информацию опровергли.

В районе Кинеля работают 4 единицы техники, ожидается прибытие пожарного поезда. Также 3 единицы техники задействованы на ликвидации пожара в Большой Малышевке, где горит трава на большой площади.

Продолжается ликвидация пожара в нацпарке Бузулукский бор. По состоянию на 13:00 24 августа, площадь активного горения составляет 15 гектар. Пожар ликвидируют 710 человек и 185 единиц техники.

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