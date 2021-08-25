В Самарской области с 21 августа бушуют природные пожары
Фото: Наталья АРТЯКОВА
Пожар в Кинельском районе локализован, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Пожары бушуют на территории Самарской области с 21 августа. Во вторник, 24 августа, сообщалось о возгорании травы около Кинеля. Существовала угроза распространения огня на населенные пункты, которую в дальнейшем сняли.
В Кинельском районе локализация была объявлена вечером во вторник, а ночью на среду, в 0:25, ликвидировали открытое горение.
Сейчас на месте работают 12 человек и 3 единицы техники. Борьба с природными пожарами в регионе продолжается.
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