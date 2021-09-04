Педофил из Самары мог сам выкопать себе могилу

Тело погибшего нашли в лесополосе за поселком Винтай Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Самаре следователи продолжают разбираться в обстоятельствах смерти мужчины, чье тело нашли в небольшой яме в лесопосадках около Прибрежного. Труп нашли 2 сентября 2021 года. Оказалось, что это был мужчина, которого раньше обвинили в сексуальном совращении малолетних девочек. Подозрение сразу пало на отца одной из школьниц - жителя поселка. Впрочем, по его версии предполагаемый педофил смертельный удар нанес себе самостоятельно, перед этим собственноручно выкопав себе могилу.

Вячеслав дружил с погибшим Олегом, однако в какой-то момент он нашел в телефоне друга ужаснувшее его видео. На нем товарищ заставлял 9-летнюю дочь мужчины заниматься с ним оральным сексом. Оказалось, что ранее Олег совращал также дочь своей сожительницы. Узнав о преступлении, мужчина избил "друга". Но, по его словам, не убивал.

По данным источника "КП-Самара", подозреваемый рассказал, что действительно имел разговор с погибшим, угрожал ему, даже ударил лопатой. Но смертельный удар мужчина нанес себе сам, до этого сам выкопал себе могилу. Сейчас следователям предстоит подробно разобраться во всем произошедшем. Назначены криминалистические экспертизы, предстоит выяснить, как был нанесен роковой удар и кто может быть виноват в нем. Также разыскивают остальных свидетелей произошедшего. В это время историю обсуждают по всем региону, защитников у жертвы почти не находится. В то же время мать погибшего не верит в его смерть и говорит, что он всегда был очень добрым человеком и, наверняка, мог натворить бед только по пьяни.

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