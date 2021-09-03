Мать убитого в Самаре предполагаемого педофила рассказала про сына

Молодые люди были друзьями. Фото - соцсети

Мать убитого самарца, подозреваемого в педофилии, не верит, что ее сын мог изнасиловать двух маленьких девочек. Об этом сообщает "Телеканал 360".

Ранее в Самаре нашли тело молодого мужчины, которого подозревают в изнасиловании двух маленьких девочек. В убийстве подозревают отца девочек, который был другом убитого. Об изнасиловании он узнал, случайно увидев видео на телефоне своего друга, на котором тот заставлял ребенка заниматься с ним оральным сексом.

В дальнейшем отец девочки избил своего друга, но, как он рассказал в суде, не лишал его жизни - якобы тот сам ранил себя в грудь, а затем скончался.

В интервью телеканалу мать убитого рассказала, что ее сын сидел с детьми, и все было нормально. "А в этот раз, скорее всего, мне кажется, он пьяный был, потому что не может быть такого. Он с удовольствием сидел всегда с девчонками, и все нормально было", - сказала женщина.

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