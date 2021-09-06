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Общество6 сентября 2021 10:24

В Самарской области усиливают меры пожарной безопасности

Летом в регионе произошло несколько крупных пожаров
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области готовятся противостоять возможным пожарам

В Самарской области готовятся противостоять возможным пожарам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области усиливают меры пожарной безопасности после серии крупных пожаров в регионе. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Прошедшим летом в области произошел крупный пожар в Борском районе, также неоднократно горел лес в Тольятти, после чего городские власти пообещали вознаграждение в 500 тысяч рублей за информацию о поджигателях.

Сейчас в регионе усиливают пожарную безопасность. В местах отдыха жителей на природе поручено организовать патрули, также покосить траву и продолжить работы по опашке и обустройству минерализованных полос.

Также в области проверят источники водоснабжения и оценят водоемы, откуда берут воды для тушения огня.