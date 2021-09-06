В Самарской области хотят использовать авиацию при пожарах на регулярной основе

В Самарской области хотят регулярно использовать авиацию при пожарах

В Самарской области намерены на регулярной основе использовать авиацию для тушения пожаров в регионе. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Этим летом в регионе использовали авиацию для борьбы с огнем в Борском районе, а также в лесах Тольятти. Привлекались вертолеты Ми-8 и самолет Ил-76.

Как отмечают в правительстве, авиация доказала свою эффективность в борьбе с огнем, поэтому сейчас прорабатывается возможность заключить соглашение с компаниями, у которых имеется подобная техника. Отмечается, что в таком случае появится возможность обучать пилотов.

Сейчас в регионе усиливают меры противопожарной безопасности.

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