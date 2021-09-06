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Общество6 сентября 2021 10:40

В Самарской области назвали причину большинства пожаров в регионе

Летом в регионе произошли крупные лесные пожары
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области большинство пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем

В Самарской области большинство пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в этом году количество возгораний возросло на 20%. Причиной пожаров в 76% случаев является неосторожное обращение с огнем, сообщили в региональном правительстве.

Прошедшим летом крупные пожары произошли в Борском районе, а также в лесах Тольятти. При этом, сообщалось, что в ряде случаев были зафиксированы поджоги, после чего объявили о вознаграждении за информацию о поджигателях.

В регионе не исключают возникновение пожаров в дальнейшем. Хотя сейчас установилась прохладная и дождливая погода, ожидается, что вскоре снова будет тепло. Сейчас в области усиливают противопожарные меры.