В Самарской области назвали причину большинства пожаров в регионе

В Самарской области большинство пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в этом году количество возгораний возросло на 20%. Причиной пожаров в 76% случаев является неосторожное обращение с огнем, сообщили в региональном правительстве.

Прошедшим летом крупные пожары произошли в Борском районе, а также в лесах Тольятти. При этом, сообщалось, что в ряде случаев были зафиксированы поджоги, после чего объявили о вознаграждении за информацию о поджигателях.

В регионе не исключают возникновение пожаров в дальнейшем. Хотя сейчас установилась прохладная и дождливая погода, ожидается, что вскоре снова будет тепло. Сейчас в области усиливают противопожарные меры.