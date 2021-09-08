Команда по баскетболу на колясках появится в Самарской области

В Самарской области набирают команду

В Самарской области создадут команду по баскетболу на колясках. Об этом сообщают в региональном правительстве.

Игроками команды смогут стать мужчины и женщины в возрасте от 18 лет с поражением опорно-двигательного аппарата. Сейчас ведется набор.

Баскетбол на колясках входит в программу Паралимпийских игр. В России имеются команды в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и других городах.

На прошедших Паралимпийских играх в Токио выступали три самарских спортсмена. Серебряную медаль выиграл легкоатлет из Чапаевска, а пловец из Самары взял бронзу.