В Минпромторге Самарской области объяснили, почему в Самаре закрываются гипермаркеты «Карусель»

"Карусель" потеряла свою популярность среди горожан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре закрываются гипермаркеты «Карусель». В настоящее время завершили работу магазины в ТРЦ «МегаСити», ТРК «Вива Ленд» и в ТЦ «Самолет», «Карусель» в ТЦ «Грин Парк» продолжит работу до конца 2021 года. В министерстве промышленности и торговли объяснили, почему это происходит.

- Ритейлер Х5 Retail Group проводит трансформацию сети гипермаркетов. Это происходит потому, что миссия гипермаркетов во всем мире теряет популярность в связи с изменением покупательских предпочтений и модели поведения. В настоящее время более популярными у горожан являются «магазины у дома», - сообщили в минпромторге со ссылкой на пресс-службу ритейлера.

На месте «Каруселей» планируется открыть супермаркеты «Перекресток». Сейчас в Самарской области уже действуют 603 магазина «Пятерочка» и 31 супермаркет «Перекресток». Как сообщили чиновники, до конца года в регионе откроются еще пять «Пятерочек».

Также в регионе активно развиваются как федеральные, так и региональные торговые сети. Например, в начале года в Самаре появился первый «ВкусВилл», а в скором времени откроют еще один супермаркет. Кроме того, чиновники сообщили о запланированном открытии еще двух региональных магазинов сети «Миндаль».