Власти рассказали, почему в Самаре не начинают реконструкцию драмтеатра

Эскиз фасада самарского драмтеатра после реконструкции. Фото: Дмитрий Орлов

В Самаре пока не готовы приступить к процессу реконструкции драматического театра. Как рассказала министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш журналисту КП-Самара, сейчас продолжается этап проектирования, который затянулся на более длительное время, чем планировалось. В 2019 году сообщалось, что к реконструкции намерены приступить в 2021 году, но при составлении проекта возникли проблемы. В сентябре 2020 года проект отправили на доработку.

- Возникли сложности и с обременением земельного участка, и с некоторыми другими вопросами. Сейчас идет этап проектирования, все руководство театра активно участвует в нем, постоянно на связи с архитекторами. Мы должны составить подходящий всем проект, чтобы театр обрел новую жизнь, - отметила Татьяна Мрдуляш.

Планы по реконструкции драмтеатра в Самаре грандиозные. Сначала здесь хотели даже поставить переход, который соединит здание с Струковским садом, но от этой мысли отказались. Также была идея сделать подземный зал для камерной сцены. Сейчас архитекторы изучают исторические фотографии, чтобы с максимальной точностью воссоздать яркие детали того исторического облика "самарского теремка". Реконструкции ждут и актеры, и зрители, ведь сегодня многие помещения в театре находятся в аварийном состоянии, а существующая сцена не дает простора для экспериментов.

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