В октябре в Самаре снова рассмотрят дело бывшего следователя Веры Рабинович

Рабинович строила блестящую карьеру, пока в 2018 году ее не задержали сотрудники ФСБ при получении 2,5 млн рублей Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Шестой кассационный суд Самары рассмотрит жалобу на приговор, поступившую от бывшего следователя Веры Рабинович и ее сообщников.

В августе прошлого года Рабинович лишили звания и приговорили к 8 годам колонии за взятку, которую она получила от тольяттинского предпринимателя за то, чтобы дать ход уголовному делу, возбужденному по его заявлению. Деньги передавались через посредников, поэтому под суд Рабинович попала в сопровождении своей давней подруги Жанны Назаровой и экс-бойфренда Виталию Прокофьеву. Все они получили реальные сроки.

На суде Рабинович и Назарова рассказывали, что на самом деле не взятку брали (а Назарова ее передавала), а пытались мошенничество совершить: мол, деньги бы получили, а помочь - не помогли. Районный, а за ним и областной суды в эту версию не поверили.

На очереди теперь Шестой кассационный суд. Первое заседание назначено на 19 октября.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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