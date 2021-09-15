«Крыльям Советов» поставили задачу попасть в первую десятку по итогам сезона РПЛ

"Крылья Советов" должны закончить сезон не ниже 10-го места

Самарской команде «Крылья Советов» поставили задачу по итогам сезона РПЛ занять место в первой десятке турнирной таблицы. Об этом «КП-Самара» сообщил министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский.

В этом сезоне «Крылья» снова выступают в премьер-лиге после победы в ФНЛ. «В настоящее время перед клубом стоит задача – попадание в десятку сильнейших клубов российской премьер-лиги», - сказал министр.

Сейчас команда после семи туров занимает 11-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 7 очков при двух победах.

- Руководство ПФК «Крылья Советов» и болельщики верят в команду и тренерский состав, и уверены, что клуб достигнет высоких спортивных результатов, - отметил Кобылянский.

В прошлом туре самарцы на выезде уступили «Локомотиву» и теперь готовятся к домашнему матчу с «Ростовом», который состоится в субботу, 18 сентября.

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