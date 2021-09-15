В Самаре уже 10 месяцев не могут набрать присяжных, чтобы судить депутатшу, заказавшую мужа

Наталию и Екатерину задержали после передаче киллеру 200 тысяч рублей Фото: Кадры оперативной съемки

В Самарском районном суде вот уже 10 месяцев не могут начать рассматривать уголовное дело Натальи Гурьяновой. Женщину обвиняют в организации убийства собственного мужа.

История эта «всплыла» в январе прошлого года: сотрудники ФСБ задержали депутата гордумы Чапаевска Наталью Гурьянову и ее подругу Екатерину Абызову. По версии следствия, Гурьянова решила не разводиться с мужем, чтобы не делить с ним имущество, а стать богатой вдовой. Вот только киллер, вместо того, чтобы за обещанные 400 тысяч рублей выполнить заказ, сдал женщину силовикам. Задержали Наталью и Екатерину сразу после того, как они передали исполнителю задаток – 200 тысяч рублей.

Уголовное дело еще в ноябре прошлого года направили в суд. Двум подругам вменили участие в организации заказного убийства, они просили, чтобы их судьбу решал суд присяжных.

Вот только после этого процесс резко застопорился: люди, которых зовут в суд в качестве кандидатов в присяжные, туда просто не являются. И Наталья с Екатериной уже 10 месяцев с момент заявления своего ходатайства ждут, когда же найдутся люди, готовые их судить.

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