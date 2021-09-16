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Общество16 сентября 2021 11:21

Жители Самары добились запрета застройки Металлурга 25-этажными высотками

По результатам публичных слушаний проект был передан на доработку
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Самарцев вновь не устроил проект ООО "Скала"

Самарцев вновь не устроил проект ООО "Скала"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больше двух лет компания «Скала» пытается застроить квартал на Металлурге жилыми многоэтажными домами, но каждый раз после публичных слушаний проект отправляется на доработку заявителю. Так, в очередные публичные слушания застройщик получил отказ, так как проект вновь не устроил жителей Самары.

ООО «Скала» планирует построить жилой комплекс на участке 937,9 кв. м. в границах проспекта Металлургов, улиц Севастопольской, Енисейской и Юбилейной. Изначально, проект подразумевал строительство 51-этажного дома с 0,5 парковочным местом на квартиру. После доработки проекта, этажность уменьшили до 25 этажей, а парковку увеличили до 0,7 на квартиру. В июле 2021 года по результатам публичных слушаний застройщику разрешили отклониться от предельных параметров, но проект вновь забраковали из-за непроработанного вопроса с выездом техники во дворы.

В настоящее время жители единогласно выступили против застройки квартала, но причину в администрации Самары не сообщили.