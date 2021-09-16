Следствие вменило дочери бывшего мэра Самары вымогательство

Ходатайство следствия рассматривал Самарский районный суд Фото: Александра БУДАЕВА

Сегодня в Самарском районном суде продлили домашний арест Людмиле Тарховой – дочери бывшего градоначальника Виктора Тархова. Задержали ее еще в июле, предполагалось, что она пыталась незаконно получить 200 млн рублей.

Долгое время вопрос о том, какое же преступление вменят столь известной персоне, оставался без ответа. Однако в итоге ее действия были квалифицированы по статье 163 УК РФ «Вымогательство». Эту информацию корреспонденту «КП-Самара» сегодня подтвердили в суде.

- По ходатайству следствия ей также продлили домашний арест на два месяца – до 19 ноября, - уточнили также в пресс-службе Самарского районного суда.

Имя потерпевшего пока не разглашается, одно в июле поговаривали, что 200 млн рублей Тархова пыталась получить от известного предпринимателя Александра Милеева или от людей из его ближайшего окружения. Впрочем, официальных подтверждений этому пока нет.

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