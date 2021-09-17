В Самаре ограничение движения по улицам Карбышева и Гаражной продлили до 25 сентября 2021 года

Подрядчик не успевает сдать объект в назначенный срок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается активная подготовка теплотрасс к предстоящему отопительному сезону. Некоторые улицы города временно перекрыты для движения. Так, с 28 августа из-за ремонта было перекрыто движение по улице Карбышева, а с 6 сентября закрыли проезд по Гаражной.

Ранее чиновники сообщали, что движение на данных участках будет восстановлено в минимально короткие сроки, однако работы на объектах затянулись. Срок сдачи объектов передвинули еще на неделю.

- До 25 сентября 2021 года продлено ограничение движения транспорта по улице Гаражной в границах улицы Авроры и Четвертого проезда, а также по улице Карбышева от улицы Дыбенко до дома № 67 по улице Карбышева, - сообщили в администрации Самары.

Напомним, это не первый случай, когда продлевают сроки ограничения движения. Так, с 12 августа 2021 года переносят сроки восстановления движения по улице Агибалова. Подрядчик не сообщает о причинах переноса сроков сдачи объекта.