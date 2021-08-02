Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия2 августа 2021 12:22

Был дорожный конфликт: появились новые подробности убийства школьницы полицейским из Самары

Пока следователи выясняют, что подтолкнуло стража порядка к расправе над подростком, мы попросили экспертов высказать свое мнение на этот счет
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На суде Антон Безчетвертев плакал, глядя на свою жену

На суде Антон Безчетвертев плакал, глядя на свою жену

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается расследование уголовного дела об убийстве 15-летней Лизы (имя девочки изменено. Прим.автора) в поселке Петра Дубрава. Подозреваемым по делу проходит подполковник полиции Антон Безчетвертев, 31 июля по решению суда его арестовали на 2 месяца.

Мужчина своей вины не отрицает, но следователям сказал, будто девочку сбил, когда был за рулем автомобиля. Правда, зачем после этого нанес ей несколько ножевых ранений, пояснить затрудняется.

- Как можно оправдать поведение убийцы? Не захотел человек, чтобы узнали о произошедшем – вот и убил. Обычное дело, - считает судебно-психиатрический эксперт Артем Гилев. - В любом случае, это произошло из-за особенностей личности. Может, что-то и было, но на психиатрию это списать нельзя. Я не вижу у него какой-то психической патологии.

Следствию предстоит установить, связывало ли что-то девочку с полицейским ранее

Следствию предстоит установить, связывало ли что-то девочку с полицейским ранее

Фото: Соцсети

С коллегой согласен и психиатр Сергей Нурисламов: после того, как подозреваемого проверят на наличие в крови алкоголя или иных веществ, экспертам предстоит оценить его психическое состояние в момент убийства.

- Убийство – результат болезненных переживаний, - объясняет Сергей Нурисламов. – Но нужно понять, на чем основывается такая реакция. Возможно, дело в опыте прежних лет взаимодействия с женщинами. Может быть, погибшая задела его за живое, чем-то оскорбила, и он на это отреагировал болезненно. Еще один важный вопрос - зачем у него при себе был нож?

Ранее супруга Безчетвертева говорила, что муж в тот день уезжал на рыбалку – возможно, поэтому у него при себе и был нож.

Тело девочки нашли на улице случайные прохожие

Тело девочки нашли на улице случайные прохожие

Фото: Вячеслав СОРОКИН

По данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, на момент убийства полицейский был в отпуске.

- В отпуск он ушел с 14 июля 2021 года, - сообщают источники. – Что толкнуло его на убийство, до сих пор не известно. Однако одна из основных версий – все же дорожный конфликт. По крайней мере, свидетельские показания это подтверждают.

Напомним, во время судебного заседания по избранию меры пресечения Безчетвертеву, озвучивалось: двое свидетелей – муж с женой слышали такой звук, как будто автомобиль с прицепом, на котором ездил полицейский, на что-то наехал. На что-то или на кого-то – возможно, под колеса попала Лиза. Однако был ли наезд случайностью, или страж порядка намеренно расправился с девочкой, доподлинно не известно. Прицеп он после этого утопил, но его нашли и отправили на экспертизу.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

В поселке Петра Дубрава Самарской области подполковник полиции зарезал 15-летнюю девочку

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что известно об убийстве школьницы под Самарой, за которое задержали полицейского

Собрали все, что удалось выяснить к этому часу (подробности)

«Она нелюдимая «готка», а он примерный семьянин»: в селе, где подполковник полиции зарезал девочку, не верят в их связь

Корреспондент «КП»-Самара» побывал на месте страшного преступления в Петра Дубрава (подробности)

Слезы и отчаяние: как проходил арест полицейского из Самары, подозреваемого в убийстве 15-летней девочки

Подполковник Антон Безчетвертев частично признал свою вину, но отказался рассказывать о преступлении (подробности)

Обезумел после ДТП или соврал про отношения: почему полицейский из Самары убил 15-летнюю школьницу

Следователи разбираются в обстоятельствах убийства ребенка и отрабатывают несколько версий расправы, которую учинил подполковник полиции (подробности)

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛУбийство 15-летней девочки в Петра Дубраве