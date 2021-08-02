Был дорожный конфликт: появились новые подробности убийства школьницы полицейским из Самары

На суде Антон Безчетвертев плакал, глядя на свою жену Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается расследование уголовного дела об убийстве 15-летней Лизы (имя девочки изменено. Прим.автора) в поселке Петра Дубрава. Подозреваемым по делу проходит подполковник полиции Антон Безчетвертев, 31 июля по решению суда его арестовали на 2 месяца.

Мужчина своей вины не отрицает, но следователям сказал, будто девочку сбил, когда был за рулем автомобиля. Правда, зачем после этого нанес ей несколько ножевых ранений, пояснить затрудняется.

- Как можно оправдать поведение убийцы? Не захотел человек, чтобы узнали о произошедшем – вот и убил. Обычное дело, - считает судебно-психиатрический эксперт Артем Гилев. - В любом случае, это произошло из-за особенностей личности. Может, что-то и было, но на психиатрию это списать нельзя. Я не вижу у него какой-то психической патологии.

Следствию предстоит установить, связывало ли что-то девочку с полицейским ранее Фото: Соцсети

С коллегой согласен и психиатр Сергей Нурисламов: после того, как подозреваемого проверят на наличие в крови алкоголя или иных веществ, экспертам предстоит оценить его психическое состояние в момент убийства.

- Убийство – результат болезненных переживаний, - объясняет Сергей Нурисламов. – Но нужно понять, на чем основывается такая реакция. Возможно, дело в опыте прежних лет взаимодействия с женщинами. Может быть, погибшая задела его за живое, чем-то оскорбила, и он на это отреагировал болезненно. Еще один важный вопрос - зачем у него при себе был нож?

Ранее супруга Безчетвертева говорила, что муж в тот день уезжал на рыбалку – возможно, поэтому у него при себе и был нож.

Тело девочки нашли на улице случайные прохожие Фото: Вячеслав СОРОКИН

По данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, на момент убийства полицейский был в отпуске.

- В отпуск он ушел с 14 июля 2021 года, - сообщают источники. – Что толкнуло его на убийство, до сих пор не известно. Однако одна из основных версий – все же дорожный конфликт. По крайней мере, свидетельские показания это подтверждают.

Напомним, во время судебного заседания по избранию меры пресечения Безчетвертеву, озвучивалось: двое свидетелей – муж с женой слышали такой звук, как будто автомобиль с прицепом, на котором ездил полицейский, на что-то наехал. На что-то или на кого-то – возможно, под колеса попала Лиза. Однако был ли наезд случайностью, или страж порядка намеренно расправился с девочкой, доподлинно не известно. Прицеп он после этого утопил, но его нашли и отправили на экспертизу.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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