В Самаре ищут свидетелей стрельбы, которую устроил парень в центре города

Парень рассказал в суде, почему открыл стрельбу в центре города Фото: Александра БУДАЕВА

Полицейские ищут свидетелей стрельбы в центре Самары, которую устроил 20-летний парень.

Сейчас расследуют уголовное дело, возбужденное по статье "Хулиганство". Ранее в Самаре задержали парня, а затем суд отправил его под домашний арест.

Ранее появилось видео, на котором запечатлено, как парень достает автомат из багажника автомобиля и очередью стреляет в небо. Как объяснил в суде сам молодой человек, автомат был игрушечный, его можно купить в интернет-магазине. По этому факту сейчас назначена экспертиза.

Как установили полицейские, очевидцами стрельбы могли стать жители близлежащих домов, находящихся на пересечении улиц Некрасовской, Куйбышева, Степана Разина, а также водители проезжающих автомобилей и прохожие.

Тех, кому что либо известно о произошедшем, просят сообщить по телефонам 373-76-40, 334-62-03.