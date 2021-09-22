ЕСПЧ присудил экс-замглавы самарской Росгвардии компенсацию в 2,7 тыс. евро

Бывшего силовика осудили за мошенничество и взяточничество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывшему замначальника Росгвардии Самарской области Дмитрию Сазонову выплатят 2,7 тыс. евро (около 232 тысяч рублей). Такое решение принял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Генпрокуратура РФ опубликовала перевод документа.

Экс-росгвардеец получит деньги за свой арест. Суд пришел к выводу, что Дмитрия Сазонова неправомерно задержали на время расследования уголовного дела. ЕСПЧ решил, что оснований для ареста не было. Доказательств тому, что правоохранитель мог скрыться от следствия или помешать ему, не нашлось.

Напомним, Дмитрия Сазонова осудили в феврале 2020 года за взяточничество и мошенничество. Ленинский районный суд Самары назначил ему 12 лет колонии и штраф в 220 млн рублей. В марте 2021-го приговор смягчили. Шестой кассационный суд уменьшил срок до 9,5 лет, а штраф — до 22 млн.

Отметим, что в июле этого года заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев обжаловал кассационное определение по делу экс-росгвардейца. Сейчас материалы находятся на рассмотрении в Верховном суде РФ.