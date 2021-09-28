Облсуд отменил освобождение виновника смертельного ДТП на Солнечной в Самаре

Дело направили на пересмотр Фото: Архив "КП"

Областной суд отменил решение об освобождении виновника смертельного ДТП на улице Солнечной в Самаре. Дело Марка Ланцова отправили на новое судебное разбирательство. Об этом сообщается на сайте инстанции.

Авария произошла 4 июня 2019 года на пересечении улиц Солнечной и Губанова. В то утро там столкнулись автомобили Toyota RAV4 и Aston Martin. Последним управлял бизнесмен Марк Ланцов. От удара одну из иномарок отбросило на тротуар. В тот момент там находилась няня с маленьким мальчиком. Женщина спасла ребенка, но погибла сама.

Виновником трагедии признали Марка Ланцова. По версии правоохранителей, именно он спровоцировал ДТП, не уступив при повороте дорогу Toyota.

В ноябре 2020 года мужчину приговорили к 2 годам колонии-поселения и лишили водительских прав на тот же срок. Он обжаловал решение, но Самарский областной суд оставил его без изменений. Летом 2021 года ходатайство Ланцова рассмотрел Центральный районный суд. Он постановил отпустить виновника смертельного ДТП на свободу. В качестве причины указали болезнь осужденного.

Прокуроры не согласились с решением служителей Фемиды и направили апелляционную жалобу в облсуд. 21 сентября он рассмотрел ее и отменил решение предыдущей инстанции.