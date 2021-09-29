Рэпер FACE обвинил чиновников и ФСБ в отмене своего концерта в Самаре и других городах

Концерт должен был состояться в Самаре 29 октября 2021 года Фото: instagram.com/facepublicenemy

24-летний репер Иван Дремин, выступающий под псевдонимом Face сообщил на своей странице в Инстаграм об отмене своего гастрольного тура по городам России. Певец должен был выступить в Красноярске, Новосибирске, Омске, Нижнем Новгороде и в Самаре. Однако концерты были отменены, и репер винит в этом чиновников.

- Вот уже пять лет на мои выступления оказывается постоянное давление всех возможных инстанций, но подавляющее большинство концертов так или иначе удавалось проводить. Но не в этот раз, - написал артист.

По его словам, концерты во всех городах были запрещены с формулировкой «вот именно этого артиста проводить крайне нежелательно. Не послушаетесь – ждите серьезных неприятностей». Репер рассказал, что он попал в некий «список нежелательных артистов», который ежегодно рассылает ФСБ по городам России.

Во всех городах, где певец собирался выступать, ему отказали. Как рассказал Иван Дремин, в Самаре и других городах собственникам концертных площадок звонят с угрозами создания ряда проблем, если его концерт будет проведен.

Напомним, это не первый концертный тур, который должен был проведен в городах России в этом году. Так, в Самаре отменили концерты группа «Би-2», Сергей Жуков из «Руки вверх» и репер Noize MC. Однако солисты этих групп не обвиняли власти в отмене своих туров, причиной стала тяжелая эпидемиологическая ситуация в регионах.